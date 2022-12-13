Симпли Линукс
Симпли Линукс — это простая в установке и удобная в работе операционная система, дающая возможность пользователю решать все повседневные задачи, не опасаясь вирусов и не затрачивая время на поиск необходимых программ в сети Интернет и магазинах.
Загруженная версия доступна конечным пользователям в соответствии с лицензионным договором без права на распространение. Системным интеграторам, дистрибьюторам и OEM-производителям для получения прав на распространение следует обращаться в ООО «Базальт СПО» по адресу sales@basealt.ru для заключения письменного договора.
Исходные тексты содержащихся в этих образах свободных программ можно получить в src.rpm-пакетах и из git-репозиториев.
- Для записи ISO-образов на DVD см. инструкцию; ISO-образы для x86 также пригодны для записи USB-флэшку (обратите внимание: программы UNetbootin и UltraISO портят содержимое образа, делая невозможной загрузку с записанного носителя).
- Для создания образа корневой файловой системы из aarch64-архива воспользуйтесь этой инструкцией.
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Для получения образов и репозитория для ВК Эльбрус (архитектура e2k)
обратитесь
к нам;
заказать дистрибутив или предустановку можно в МЦСТ.
Основные загрузки
Дополнительные загрузки
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Установка
i586
slinux-10.1-i586.iso
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Живая система
i586
slinux-live-10.1-i586.iso
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ARM64 UEFI (including Baikal-M)
slinux-10.1-aarch64.iso
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ARM64 UEFI Live
slinux-live-10.1-aarch64.iso
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ARM64 RootFS (RPi3 and others)
slinux-10.1-aarch64.img.xz
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RPi4 and RPi3
slinux-10.0-rpi4-aarch64.img.xz
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HiFive Unleashed/Unmatched/QEmu
slinux-10.0-riscv64.img.xz
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Nvidia Jetson Nano
slinux-tegra-9.1-aarch64.tar.xz
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Elvees mcom02 (salute el24pm2)
slinux-mcom02-9.1-armh.img.xz
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BFK3.1 development board
slinux-bfk3-9.1-mipsel.tar.xz
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Скачать
Tavolga Terminal
slinux-tavolga-9.1-mipsel.recovery.tar
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MK150-02 Preview
mk150-slinux-preview-9.0-mipsel.tar.xz