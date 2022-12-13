Симпли Линукс — это простая в установке и удобная в работе операционная система, дающая возможность пользователю решать все повседневные задачи, не опасаясь вирусов и не затрачивая время на поиск необходимых программ в сети Интернет и магазинах.

Загруженная версия доступна конечным пользователям в соответствии с лицензионным договором без права на распространение. Системным интеграторам, дистрибьюторам и OEM-производителям для получения прав на распространение следует обращаться в ООО «Базальт СПО» по адресу sales@basealt.ru для заключения письменного договора.

Исходные тексты содержащихся в этих образах свободных программ можно получить в src.rpm-пакетах и из git-репозиториев.