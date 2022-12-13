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Симпли Линукс

Симпли Линукс — это простая в установке и удобная в работе операционная система, дающая возможность пользователю решать все повседневные задачи, не опасаясь вирусов и не затрачивая время на поиск необходимых программ в сети Интернет и магазинах.

Загруженная версия доступна конечным пользователям в соответствии с лицензионным договором без права на распространение. Системным интеграторам, дистрибьюторам и OEM-производителям для получения прав на распространение следует обращаться в ООО «Базальт СПО» по адресу sales@basealt.ru для заключения письменного договора.

Исходные тексты содержащихся в этих образах свободных программ можно получить в src.rpm-пакетах и из git-репозиториев.

  • Для записи ISO-образов на DVD см. инструкцию; ISO-образы для x86 также пригодны для записи USB-флэшку (обратите внимание: программы UNetbootin и UltraISO портят содержимое образа, делая невозможной загрузку с записанного носителя).
  • Для создания образа корневой файловой системы из aarch64-архива воспользуйтесь этой инструкцией.
  • Для получения образов и репозитория для ВК Эльбрус (архитектура e2k) обратитесь к нам;
    заказать дистрибутив или предустановку можно в МЦСТ.

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